Nürnberg will gegen Heidenheim „Heimspiel-Gesicht“ zeigen

Der 1. FC Nürnberg setzt im Duell der 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim auf seine Heimstärke. „In Heidenheim habe ich zwei Dinge im Kopf: Heimspiele sehen gut aus, Auswärtsspiele nicht“, sagte „Club“-Trainer Robert Klauß vor der Partie im Max-Morlock-Stadion am Freitagabend (18.30 Uhr). In den letzten zwei Saisons hatten die Franken beide Spiele zuhause für sich entschieden und in Heidenheim Niederlagen kassiert. „Ich hoffe, dass wir jetzt wieder unser Heimspiel-Gesicht zeigen“, sagte Klauß.

Im Tabellen-Vierten erwartet der Trainer einen „äußerst gefährlichen und stabilen“ Gegner. „Eine Mannschaft, die viel Laufintensität auf den Platz bringt. Sie können 90 Minuten Vollgas geben“, warnte der Fußball-Lehrer. Für Nürnberg sei es wichtig, „auf dem Gaspedal zu bleiben“. Aktuell sind die Nürnberger auf Platz elf in der Liga.

Der „Club“ muss am Freitag auf Linksverteidiger Tim Handwerker verzichten, der gegen Regensburg einen Kreuzbandriss erlitten hat. Auch Kapitän Christopher Schindler (Muskelverletzung) wird fehlen. Dafür rechnet Klauß mit dem Einsatz des zuletzt angeschlagenen Mittelfeldspielers Mats Möller Daehli.

