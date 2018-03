Sind zahlreiche Thesen der Ermittler zur Terrorserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) falsch? Ist der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter 2007 in Heilbronn kein Zufall gewesen? Und war es womöglich nicht einmal die Tat des untergetauchten Extremistentrios Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt? Geht es nach der Mehrzahl der Experten, die der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages in dieser Woche befragte, ist vieles an dem Komplex fraglich.

Der emeritierte Berliner Extremismusforscher Hajo Funke spricht vom „Rätsel von Heilbronn“. „Täter und Motiv sind weiter ungeklärt“, sagt er und widerspricht damit der Zwei-Täter-Theorie der Bundesanwaltschaft, nach der Mundlos und Böhnhardt die auf der Theresienwiese pausierende Polizistin Kiesewetter erschossen und ihren Kollegen Martin A. schwer verletzt haben.

Zweifel allerorten

Mundlos und Böhnhardt sind seit dem 4. November 2011 tot: Dass sie sich selbst getötet haben, ist für den Stuttgarter Krimiautoren Wolfgang Schorlau ebenso fragwürdig wie die Tatsache, dass in ihrem Wohnmobil die geraubten Pistolen von Kiesewetter und A. gefunden wurden. Schorlau hatte in seinen „Dengler“-Krimis bereits vor Jahren die inzwischen offiziell hinterfragte Einzeltätertheorie beim Oktoberfestattentat von 1980 in Zweifel gezogen. Nun mahnte er die Landtagsabgeordneten des Ausschusses, nicht wieder 34Jahre verstreichen zu lassen, bis man der Wahrheit näher komme.

Ein Berg von Hausaufgaben

Die zwei Ausschusssitzungen in dieser Woche, bei denen die Parlamentarier hauptsächlich Fachjournalisten befragten, förderten haufenweise Ansätze für die Ladung weiterer Zeugen zutage. „Sie haben uns einen Berg von Hausaufgaben aufgegeben“, sagte der FDP-Abgeordnete Friedrich Bullinger, nachdem der Fachjournalist Thomas Moser den Ermittlungsbehörden vorgeworfen hatte, vielen Spuren nicht nachgegangen zu sein.

Insbesondere in Heilbronn wurden nach Meinung vieler Journalisten Fehler gemacht: Phantombilder nicht veröffentlicht, Zeugenaussagen, die blutverschmierte Männer gesehen haben wollen, abgetan. Und nach Überzeugung des Journalisten Rainer Nübel gab es in Heilbronn einen zeitgleichen Geheimdiensteinsatz, der von den Behörden bis heute klein gehalten werde.

Für den Baden-Württemberger NSU-Ausschuss bedeutet das: Viele Zeugen hören und bei manchen Themen auch Neuland betreten. So wollen die Parlamentarier unter anderem nur klären, warum die Ermittlungen in Heilbronn so und nicht anders gelaufen sind. Dazu werden in den nächsten Monaten wohl die Einsatzleiter sowie der zuständige Staatsanwalt vor den Ausschuss zitiert. Zudem stellen sich Fragen, welche beruflichen oder auch privaten Kontakte Kiesewetter in die rechte Szene oder zur organisierten Kriminalität hatte. Die Journalistin Andrea Röpke sprach davon, dass das Mordopfer 2005 einen Freund aus der Türsteherszene gehabt habe. Andere Quellen gehen davon aus, dass die Bereitschaftspolizistin auch als verdeckte Ermittlerin in Discos unterwegs war und dort mit der organisierten Kriminalität in Berührung gekommen sei. Von dort aus gibt es wiederum viele Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen.

Verbrannter Zeuge wird Thema

Dass die Arbeit im Ausschuss noch zäh und langwierig werden könnte, zeichnet sich schon jetzt ab: So beschäftigt sich der Untersuchungsausschuss allein drei Sitzungstage lang im März mit dem angeblichen Selbstmord eines jungen Mannes: Am Montag, dem 16. September 2013, verbrannte der 21-jährige Florian H. vollgepumpt mit Medikamenten in seinem Peugeot auf dem Cannstatter Wasen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Suizid aus.

Der anscheinend ausstiegswillige frühere Rechtsextremist sollte noch am gleichen Tag bei NSU-Ermittlern eine Aussage machen. Der Eppinger hatte anderthalb Jahre zuvor Mitauszubildenden erklärt, er kenne die Mörder von Heilbronn.

Hajo Funke geht nach Gesprächen mit der Familie davon aus, dass H. unmittelbar vor seinem Tod massiv unter Druck gesetzt worden ist. Die Ermittler hätten mehr von ihm wissen wollen, die rechte Szene den „Verräter“ möglicherweise ins Visier genommen. Am Tag vor seinem Tod habe H. einen Anruf erhalten und sich danach völlig verändert, sagt Funke.

Viele unbewiesene Theorien

Nun will der Ausschuss in der ersten Märzhälfte Polizisten, Feuerwehrleute und Angehörige H.s anhören und Spurenakten einsehen. Durchaus möglich, dass sie nichts finden. Es sei auch ein Erfolg, wenn eine Spur sich letztendlich als falsch erweise, betonen die Ausschussmitglieder. Denn es gibt viele unbewiesene Theorien und konstruierte Verbindungen.

Wer ungelöste Rätsel und seltsame Zufälle und Parallelen in Sachen NSU sucht, findet diese leicht. Beispiel Selbstverbrennung im Auto: 2009 verbrannte bei Eberstadt der 18-jährige Markus C. in seinem Auto. Eberstadt liegt wie Eppingen nahe Heilbronn. Der Fall wurde nie geklärt. Markus C. hatte eine leichte Ähnlichkeit mit einem der nach Zeugenaussagen erstellten, aber nie veröffentlichten Heilbronner Phantombilder aus dem Jahr 2007.