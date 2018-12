In der grafischen Sammlung der Kunsthalle Mannheim sind 25 Werke, die im Nationalsozialismus mit großer Wahrscheinlichkeit ihren jüdischen Besitzern geraubt wurden. In einem Fall handelt sich nach Angaben des Museums zweifellos um Raubkunst. Der größte Teil der 2253 Inventarnummern, die das Museum von 1933 an erworben hat, ist jedoch unbedenklich, wie aus dem Abschlussbericht des Provenienzforschers Mathias Listl hervorgeht.

Eindeutig der Kategorie Raubkunst zuordnen lässt sich demnach die Radierung „Der Trinker“ (1874) von Wilhelm Leibl. Diese habe die Kunsthalle 1944 von der Mannheimer „Verwertungsstelle volksfeindlichen und jüdischen Vermögens“ erworben. Die Behörde verkaufte und verteilte vorwiegend in den Häfen von Rotterdam und Antwerpen zurückgelassenes Umzugsgut jüdischer Bürger Mannheims und Nordbadens an die Bevölkerung in Mannheim. Der frühere Eigentümer der Arbeit ist unbekannt.

Die 25 Druck- und Originalgrafiken vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert wurden ausnahmslos zwischen 1933 und 1945 von Kunsthändlern angekauft, die aktiv in den nationalsozialistischen Kunstraub involviert waren und von diesem profitiert haben.

Lost Art Datenbank