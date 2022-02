Novavax kommt am 1. März nach Baden-Württemberg

Der fünfte zugelassene Corona-Impfstoff der Firma Novavax kann ab kommender Woche in Baden-Württemberg verimpft werden. Das sagte Uwe Lahl, Amtschef des Südwest-Sozialministeriums, bei einer digitalen Veranstaltung am Donnerstag.

„Wir werden sehr stark gefragt, wann denn Novavax zur Verfügung steht. Ich habe vor einer Stunde die finale Info bekommen, ab kommenden Dienstag steht der Impfstoff in Baden-Württemberg zur Verfügung“, sagte Lahl zu Beginn der Veranstaltung.

Mit dem neuen Angebot ist zugleich ein Aufruf an die Einrichtungen verbunden, für die am 15. März eine Impfpflicht in Kraft tritt. „Wir haben sichergestellt, dass jede Einrichtung nochmal einen Anruf vom mobilen Impfteam bekommt.“ Dieses Angebot soll dann auch wahrgenommen werden. „Alle Telefonate werden dokumentiert, damit wir dann sagen können, jeder hat eine Chance gehabt“, so Lahl.

Die Politik verbindet mit dem neuen Impfstoff die Hoffnung, dass die Impfquote unter den Beschäftigten im medizinischen und pflegerischen Bereich steigt. Im Gegensatz zu den bisherigen Impfstoffen basiert das neue Serum auf einem herkömmlichen Verfahren. Er ist proteinbasiert. Im äußersten Fall sprechen die zuständigen Gesundheitsämter für Beschäftigte ohne Immunschutz ein Betretungsverbot aus – faktisch können die Mitarbeiter nicht mehr arbeiten.

Lahl betonte erneut, dass Beschäftigte um ein Betretungsverbot herumkommen, wenn sie sich bis zum 14. März den ersten Pieks verabreichen lassen. „Die erste Impfung zählt“, sagte der Behördenleiter von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). „Wer sich am 14. erstimpfen lässt, wird nicht mit einer Entlassung oder einem Betretungsverbot konfrontiert sein.“