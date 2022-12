Notorischer Fahrraddieb wird an einem Tag zweimal erwischt

Ein notorischer Fahrraddieb ist von der Freiburger Polizei gleich zweimal an einem Tag erwischt worden. Beim ersten Versuch wollte der 27-Jährige ein Pedelec in der Nähe des Hauptbahnhofs Freiburg entwenden, als ihn Zeugen dabei ertappten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Nach kurzer Verfolgung wurde der Mann von der Polizei festgenommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Auf dem Revier wurde festgestellt, dass der polizeibekannte Täter zwei bereits entwendete Elektro-Fahrräder am Tatort zurückgelassen hatte. Er ist zudem wegen anderer Straftaten auf Bewährung.

Nachdem der Mann wieder laufen gelassen wurde, wollte er kurze Zeit später in der Nähe des Polizeireviers erneut ein E-Bike klauen. Wieder beobachtete ein Zeuge die Situation und rief die Polizei. Nach einer erneuten Festnahme wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung weitere Beweismittel gefunden. Nun befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

PM Polizei

© dpa-infocom, dpa:221227-99-26599/2