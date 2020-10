Nothilfefonds für Studenten stößt auf geringe Nachfrage

Der "Circus Jan Sperlich" aus Nordrhein-Westfalen gastiert noch bis Sonntag, 25. Oktober, in Oberzell. Die Corona-Krise stellt eine große Herausforderung für die Familie dar. So erging es dem Zirkus in den vergangenen Monaten.

Tanjela Sperlich ist im Zirkus aufgewachsen, genau wie ihr Mann, Jan Sperlich. „Wir kennen uns seit Kindesbeinen, es ist quasi eine Kinderliebe“, so die 48-Jährige. Mit 19 Jahren habe sie und ihr Mann dann den eigenen Familienzirkus gegründet und sei bereits durch ganz Europa getourt.