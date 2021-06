Notfallübung von Fluglehrer löst Großeinsatz aus

Eine Notfallübung eines Fluglehrers hat einen großen Rettungseinsatz in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ausgelöst. Zeugen verständigten am Freitagvormittag die Rettungskräfte, da ein Kleinflugzeug schnell sank und bedrohlich nahe am Boden war, wie die Polizei mitteilte. Die Kräfte rückten zu einem Großeinsatz aus, ein abgestürztes Kleinflugzeug fanden sie jedoch nicht: Der Fluglehrer übte mit seinem Schüler den Notfall. „Grundsätzlich sind solche Flugmanöver im Rahmen der Pilotenausbildung zulässig“, heißt es weiter. Die Feuerwehr, das Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und die Polizei waren an dem Einsatz beteiligt. Weitere Details waren noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-143707/2

