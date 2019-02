Bei einem Rettungseinsatz in Wehr (Kreis Waldshut) ist ein Notarzt angegriffen und an seiner Arbeit gehindert worden. Ein 35 Jahre alter Mann habe den Mediziner geschlagen und getreten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Arzt musste die Polizei um Hilfe bitten. Zwei Polizeistreifen waren nötig, um den Arzt zu schützen. Um den Verletzten zu versorgen, musste ein weiterer Notarzt anrücken. Der Rettungsdienst war den Angaben zufolge am Samstagabend zu einem medizinischen Notfall in einem Haus gerufen worden. Der Mann, der den Notarzt dort attackierte, flüchtete. Er konnte aber von der Polizei identifiziert werden. Auch andere Hausbewohner sollen die Retter den Angaben zufolge beschimpft und provoziert haben.

