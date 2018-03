Nordwestlich von Ulm geht es um die Zukunft des Fernverkehrs

Ein aktueller Werbefilm der Deutschen Bahn führt den Betrachter ins nächste Jahrzehnt. Alles ist gut. Von Ulm aus beschleunigt der ICE auf der neuen Schnellbahnstrecke rasant Richtung Stuttgart. Auf der Albhochfläche, wo sich in der Animation bereits dort installierte Windräder drehen, donnert der Zug im 270-Kilometer-Tempo rund 20 Kilometer lang direkt neben der sechsspurig ausgebauten Autobahn A 8 entlang, ehe sich die Wege von Zug und Auto wieder trennen.

Nicht auf dem Film zu sehen sind Fledermäuse. Aber auch an sie haben die Planer gedacht, als sie sich das Zukunftsprojekt genehmigen ließen. Irgendwann werden auf der Alb auch zwei Fledermausdurchlässe entstanden sein. Deren jeweiliger Standort orientiert sich an schon vorhandenen landwirtschaftlich genutzten Unterführungen. Der Natur- und Artenschutz kommt bei dem Großvorhaben nicht zu kurz. Das Datenblatt für die 22,6 Kilometer lange Passage der A 8 von Ulm-West nach Hohenstadt weist nebenbei auch eine Grünbrücke, mehrere Aufforstungsmaßnahmen auf einer Fläche von 19 Hektar und die Wiederherstellung von Kalkmagerrasen auf. Die Liste ist unvollständig.

Spatenstich im Frühsommer

Papier ist geduldig. Filme verklären die Situation. Doch mit der Ruhe auf der Albhochfläche ist es vorbei. Vor allem die Autofahrer auf der A 8 bekommen das zu spüren. Pendler sind schon darauf gespannt, was sich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche verändert hat. Fahrspuren verlaufen plötzlich anders, ein neuer Hügel ist entstanden, schwere Baumaschinen ebnen den Untergrund ein. Brücken entstehen. Westlich von Ulm haben fast zeitgleich der Ausbau der A 8 und die Vorbereitungen für den Bau der Schnellbahnstrecke Ulm-Wendlingen begonnen. Es gab im Frühsommer sogar den symbolisch gemeinsam gefeierten ersten Spatenstich.

Die Bauleitung für beide Projekte sitzt in Merklingen. Dass der Bund als Bauherr der A 8 und die Bahn als Bauherrin der Schnellbahnstrecke unter einem Dach arbeiten, kommt nicht so häufig vor. Aufgedrängt hat sich der enge Zusammenschluss. „Wir müssen uns ständig abstimmen, weil wir im Prinzip zeitgleich vorankommen wollen“, betont der stellvertretende Projektleiter Christoph Mayer aus dem dafür zuständigen Referat 42 des Regierungspräsidiums Tübingen. Gemeinsam haben Bahn und Bund sogar drei Brückenbauwerke ausgeschrieben und für Bauabschnitt 2, der den Anfang macht, in Auftrag gegeben. Drei Brücken von insgesamt 30, die auf der gesamten Streckenlänge verbreitert oder neu gebaut werden müssen, damit Straße und Bahnstrecke darunter durchkommen. Alte Bauwerke werden verschwinden.

„So ein Großprojekt reizt“

Auch Ingenieur Jürgen Elsner arbeitet seit Beginn der Arbeiten im Stab des Regierungspräsidiums und ist täglich vor Ort. „So ein Großprojekt reizt“, gibt der Mann, der aus der freien Wirtschaft kommt, zu. Verstärkt wird die Behörde zudem durch ein Stuttgarter Ingenieurbüro. Dem Staat fehlen in der Bauverwaltung längst die Kräfte, um Projekte dieser Art allein zu stemmen. Ständig werden Abläufe kontrolliert und aktualisiert. Auf der A 8 sollen durchweg in jeder Fahrtrichtung immer zwei Spuren zur Verfügung stehen. In Ausnahmefällen wird es kurzzeitig aber immer auch zu Vollsperrungen kommen. Etwa im November. Dann reißen die Baufirmen an einem Wochenende zeitgleich drei alte Brücken ein. „Es geht nicht anders“, betont Elsner, „bei laufendem Verkehr wäre das Sicherheitsrisiko zu groß.“ Schwierig wird der Abtransport der Trümmer werden. Autobahnbauer müssen immer auch Logistikexperten sein.

Gerade die „Erdbewegungen“, wie es im Prospekt des Stuttgarter Verkehrsministeriums heißt, werden beiden Bauherren viel abverlangen. 1,3 Millionen Kubikmeter Boden müssen für die Autobahn abgetragen werden. An anderer Stelle, etwa bei Lärmschutzwällen, müssen 2,13 Millionen Kubikmeter aufgeschüttet und verdichtet werden. Ein Großlieferant wird die Bahn sein. Diese kann so einen Teil ihres Aushubs, der bei den geplanten Tunnelbauten auf der Alb anfällt, entsorgen. Zum Sicherheitskonzept zählt auch ein durchgehend aufgeschütteter „Abrolldamm“ zwischen Straße und Schiene. Er soll später verhindern, dass bei Unfällen Autos von der Autobahn auf die Bahnstrecke geschleudert werden.

Bau von Regenüberlaufbecken

Doch bei so einem Großprojekt reichen die Aufgaben weit über den Bau von Fahrspuren hinaus. Auf der Alb werden sowohl für die A 8 als auch für die Schnellbahnstrecke mehrere Regenüberlaufbecken entstehen, in die alles anfallende Oberflächenwasser geleitet wird. Vor allem in der Umgebung der Autobahn geht es darum, auf Unfälle mit giftigen Substanzen vorbereitet zu sein. Umweltschutz wird besonders wichtig genommen. Die Sicherheitsstandards sind in den vergangenen Jahren erhöht worden.

Auch im Bauabschnitt 3 haben mittlerweile Experten ihre Arbeit aufgenommen, ehe dort Bagger, Krane und Planierraupen anrollen können. Das Landesdenkmalamt sondiert gründlich das Terrain. Interessante Funde sollen noch gesichert oder wenigstens dokumentiert werden. In Abschnitt 2 legten die Archäologen unter anderem Gebäudereste der Urnenfelderkultur frei. Sie stammen aus der Zeit zwischen 1300 und 800 vor Christus.

Nadelöhr Drackensteiner Hang

Die komplette Freigabe des Autobahnteilstücks zwischen Ulm-West und Hohenstadt ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Dann sind die Autobahnplaner aber noch immer weit von dem Ziel entfernt, von Karlsruhe nach München eine durchgängig sechsspurige Verbindung bieten zu können. Der neue Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt am Drackensteiner Hang bereitet wegen der Finanzierung Probleme. Derzeit rechnet das Bundesverkehrsministerium verschiedene Varianten auch über die Beteiligung privater Investoren durch. Es geht um 700 Millionen Euro.

Die Fertigstellung der Schnellbahntrasse bis Wendlingen und die Anbindung an den Stuttgarter Flughafen ziehen sich noch ein paar Jahre länger hin. Viel hängt von den Arbeiten im Stuttgarter Talkessel ab. Für den Albaufstieg mit drei großen Tunnelprojekten kann die Bahn immerhin jetzt auch die Ausschreibungsunterlagen zusammenstellen. Und auf der Albhochfläche werden im Oktober auch im Auftrag der Bahn Bauunternehmen für die Trasse neben der A 8 anrücken. Der Abstimmungsbedarf wird steigen.