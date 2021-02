Nopper wird als neuer Oberbürgermeister ins Amt eingeführt

Nach seinem Wahlsieg Ende November wird Stuttgarts neuer Oberbürgermeister Frank Nopper nun auch offiziell in sein Amt an der Rathausspitze eingeführt. Allerdings ist sein deutlicher Wahlerfolg nach wie vor nur „unter Vorbehalt“ gültig, weil noch mehrere Einwände von anderen Kandidaten gegen das Ergebnis beim Verwaltungsgericht behandelt werden müssen. Bis das Gericht über die Klagen entscheidet, können Monate vergehen. Deshalb wird der frühere Oberbürgermeister von Backnang seine Arbeit zunächst nur als Amtsverweser aufnehmen. Noppers Wahl im Rahmen einer Gemeinderatssitzung wird heute per Livestream (18.00 Uhr) übertragen.

Ein Amtsverweser hat fast alle Rechte und Pflichten eines Oberbürgermeisters. Er besitzt allerdings nicht das Stimmrecht im Gemeinderat, außerdem darf er die Amtskette noch nicht tragen. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Eine Wiederbestellung durch den Gemeinderat ist aber zulässig, sollte bis dahin nicht über die Klagen entschieden sein.

Nopper ist erst der fünfte Rathauschef seit Ende des Zweiten Weltkriegs in der Landeshauptstadt. Der CDU-Politiker hatte die Wahl am 29. November in Stuttgart nach dem amtlichen Endergebnis mit 42,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-289548/2

