Sein neuer Job raubt Stuttgarts künftigem Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) noch nicht den Schlaf. „Ich habe ganz ruhig und entspannt geschlafen“, sagte er in einem Gespräch mit dem Radiosender SWR1. Geträumt habe er von seinem neuen Amt im Stuttgarter Rathaus noch nicht, auch wenn die Arbeit auf dem Posten ein alter Jugendtraum von ihm gewesen sei. Der noch amtierende Backnanger Oberbürgermeister hatte sich am Sonntag mit rund 42,3 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Er wird am 7. Januar Nachfolger von Stadtoberhaupt Fritz Kuhn (65, Grüne). Dieser trat nach acht Jahren an der Rathausspitze nicht wieder an.

