Nach dem Brandanschlag auf einen Moscheeverein in Ulm sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Bisher gebe es aber noch keine Verdächtigen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Unbekannte hatten in der Nacht zum Montag eine mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllte Flasche gegen ein Fenster des Vereins geworfen. Das Fenster im Erdgeschoss blieb demnach aber ganz, allerdings zerbrach die Flasche am Boden. Ein Feuer brach aus. Verletzt wurde niemand.

Zur Tatzeit seien sieben Menschen im Gebäude gewesen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln deshalb wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung. In dem Haus befindet sich auch ein türkischer Obst- und Gemüseladen. Das Gebetshaus im Hinterhof wird von der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) betrieben.