Noch keine heiße Spur nach Fund einer Leiche in Freiburg

Nach dem Fund der Leiche eines 24-Jährigen in einem Freiburger Gewerbegebiet hat die Polizei noch keine heiße Spur zu einem Täter. Die Obduktion habe den Verdacht der Ermittler bestätigt, dass der Mann getötet wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 42-köpfige Sonderkommission mit dem Namen „Haid“ gehe vielen Hinweisen nach, es gebe aber noch keinen konkreten Tatverdacht. Ein Zeuge hatte den leblosen Mann aus dem Raum Freiburg in der Nacht zum Donnerstag entdeckt. Es sei davon auszugehen, dass es sich nicht um ein Zufallsopfer handelte, hieß es von der Polizei.

Mitteilung der Polizei