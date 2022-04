Noch kein Termin für Gespräch mit Landtagspräsidentin

Bis zur Schlichtung zwischen Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und verärgerten Badenern im Streit um eine Tagung zum Landesjubiläum wird es noch eine Weile dauern: Beide Seiten suchten am Dienstag noch nach einem Termin für ein angebotenes Treffen. Unklar sei, ob das Gespräch vor der Veranstaltung im Landtag zum 70. Bestehen des Landes Baden-Württembergs am 4. Mai stattfinde, teilte der Vorsitzende der Landesvereinigung Baden in Europa, Peter Koehler, in Karlsruhe mit.

Anlass des Streits ist eine weitere Veranstaltung zum Landesjubiläum: Der Landtag, die Landeszentrale für politische Bildung und der Schwäbische Heimatbund haben zu der Tagung „Wer wir sind! Wer sind wir?“ am 27. April in Stuttgart geladen - an der keine badischen Organisationen beteiligt sind. Das hatte Badener erzürnt. Der Landtag unterscheidet in Reaktionen streng zwischen dieser Veranstaltung und dem offiziellen Festakt, zu dem auch Badener auf der Bühne erwartet werden. Dennoch hatte Aras dem Verein ein Gespräch angeboten.

