Noch immer zu viele Funklöcher

Erinnert sich noch jemand an Anja Karliczek? Die Frau war Wissenschaftsministerin, von der CDU, und sie hat einmal gesagt, der Mobilfunkstandard 5G sei „nicht an jeder Milchkanne“ nötig. Frau Karliczek ist längst nicht mehr im Amt. Und weiterhin befindet sich ein erheblicher Anteil der bundesdeutschen Milchkannen irgendwo tief in einem Funkloch.

Wer meint, das sei egal, der sollte sich einmal mit Landwirten unterhalten. Smarte Melkroboter, autonome Landmaschinen, Sensoren im Feld, die Daten für das Abmischen des richtigen Düngers liefern, all das ist genauso wenig Utopie wie die Vorstellung vom autonomen Fahren, sondern es ist die nahe Zukunft und vielfach schon in der Erprobung. Dafür braucht es 5G. Nicht irgendwann, sondern so schnell wie möglich. Wenn es weiterhin zwei Jahre dauert von der Idee, irgendwo einen Funkmast aufzustellen, bis dieser dann wirklich in Betrieb geht, dann ist das zu langsam.

Doch der Bau der Masten sorgt landauf, landab für Unmut. Kaum wird ein neuer Standort ins Gespräch gebracht, formiert sich eine Bürgerinitiative. Mal geht es um eine mögliche Strahlung, mal um die schöne Aussicht, mal um die Erwartung, das eigene Haus könnte an verlieren, wenn nebenan ein Funkmast steht. Solche Einwände muss ernst nehmen, wer den Frieden im Dorf nicht gefährden will. Die Lösung kann aber keine Verhinderungsplanung sein, bei der den Mobilfunkfirmen ein Alternativstandort zum ortsnahen Bauplatz aufgedrängt wird, der irgendwo im Wald hinter den sieben Bergen liegt.

Was hilft? Dialog natürlich. Klare Ansprechpartner, transparente Informationen. Und Standardisierung. Es muss nicht für jeden Genehmigungsprozess, für jedes Suchverfahren das Rad neu erfunden werden. Außerdem gut organisierte Beteiligungsprozesse mit klaren Rahmenbedingungen: Über konkrete Einwände kann man reden. Den Sinn der Digitalisierung mal eben ganz grundsätzlich im Ortschaftsrat auszudiskutieren, das führt zielgerichtet ins Nirgendwo.