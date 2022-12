Noch bis 6. Januar: Zeit der Dämonen

Die Beschreibung wirkt dramatisch. Wildes Johlen, Getümmel und Getöse im Wald bei Birnau – unweit der Anhöhe, wo heute die bekannte barocke Wallfahrtskirche oberhalb des Bodenseeufers steht. Unablässig „O wehe! O wehe! Drauf! Hoho!“ wollen vier Männer an einem Abend Ende des Jahres 1538 gehört haben. Die Rede ist von einer Sturm- und Wetternacht, von grausigen Winden. Geister hätten daraufhin eine Wöchnerin aus dem Bett geholt und sie auf den See hinausgetragen. Am nächsten Morgen sei sie tot vor ihrem Haus gelegen.

Was ist geschehen? Die örtliche Sage deutet es nur an, als seien die richtigen Worte zu gefährlich, um sie auszusprechen. Offenbar muss aber das Wuotis-Heer getobt haben. In anderen deutschsprachigen Landstrichen kennt man es auch als das Wilde Heer oder die Wilde Jagd, eine Ansammlung wüster Geisterkrieger: Verdammte, die Unheil verheißen und mit Vorliebe zwischen den Jahren durch die Lüfte toben. Damit ist meist die Zeit zwischen dem Weihnachtstag und Heilige-Drei-König gemeint. Wenn das Tageslicht schwindet, beginnen die Rauhnächte, je nach Rechnung elf oder zwölf an der Zahl.

Düstere Zwischenzeit

Unseren Vorfahren war der Übergang von einem zum nächsten Jahr vielfach unheimlich. Eine kalte, düstere Zwischenzeit mit langen Nächten. Im Volksglauben hatte das Geisterreich kurzzeitig geöffnet. Die Seelen von Verstorbenen konnten umher wandeln. Wintersporturlaub in glitzernden Ski-Ressort kannte noch keiner. Kälte-Flucht nach Thailand ebenso wenig. Den Alltag der meisten Menschen bestimmte ein armseliges Dasein in elendigen Dörfern. Wer hinter Stadtmauern hausen durfte, fragte sich wohl oft zur dunklen Jahreszeit furchtsam, was wohl davor durch Wald und Flur huschen könnte.

Ein Überbleibsel alten Brauchttums während der Rauhnächte: Als Monster verkleidete Burschen treiben ab Weihnachten im niederbayerischen St. Englmar ihr Unwesen. (Foto: Armin Weigel)

Womöglich hatten die Menschen Bilder im Kopf, wie sie heute düstere Fantasy-Filme über archaische Helden verheißen. Dazu passt auch der im deutschen Südwesten verbreitete Namen des Chef-Geistes der Wilden Jagd: Wuotis, besser als Wotan bekannt – oder wahlweise als Odin. Gemeint ist der germanische Göttervater, der in Walhall die gefallenen Krieger zu einem endlosen Gelage einlädt.

Kinderschreck für böse Buben und Mädchen

Ganz alte Leute auf dem Land erinnern sich teils noch, dass Wotans Geistertruppe in ihren jungen Jahren als Kinderschreck zum Einsatz kam. Böse Buben oder Mädchen sollten gewarnt sein. Gerne brauste die Schar über windausgesetzte Höhen auf die Dörfer zu.

Die Figur des Wahlhall-Gastgebers findet sich oft in den Sagen. So wird etwa aus Veringenstadt, einem engen Ort im Laucherttal der Schwäbischen Alb, berichtet, wie er und sein Gefolge 1550 nächtens die Menschen verängstigte. Von den Gemäuern der verfallenen Burg sei die Horde herunter in die Gassen gezogen. Der Nachtwächter habe dann auf dem Marktplatz einen Krieger mit gespaltenem Schädel gefunden. Der arme Tropf sei von diesem Gespenst aufgefordert worden, ihm den Kopf wieder zusammenzubinden, damit er dem Wuotis-Heer folgen könne.

Gefürchtete Wiedergänger

Interessant ist, wie präsent altgermanische Einflüsse aus der Welt von Göttern und Untoten bei den Altvorderen noch waren. Wiedergänger wurden tatsächlich gefürchtet. Als vor wenigen Jahren Archäologen die alte, ab dem 16. Jahrhundert genutzte Richtstätte des Bodensee-Klosters Reichenau untersuchten, stießen sie im Boden auf handfeste Spuren solcher Angst. Skeletten von Exekutierten war in der Grube der abgeschlagene Kopf zu Füßen gelegt worden. Wo er eigentlich hingehörte, lag ein Backstein. Der Klotz sollte verhindern, dass ein Toter seinen Kopf wieder aufsetzt und durch die Gegend spukt.

Dabei hatte sich das Christentum zu jenen Zeiten bereits seit Jahrhunderten durchgesetzt gehabt. Aber manchmal wirkte es eben wie Firnis. Gleich darunter trat ein anderer Glaube zutage: ein Mix aus christlichen und heidnischen Elementen.

Mit Weihrauch gegen die Geister

Bildhaft wird dies durch ein Zitat des 1499 im schwäbischen Donauwörth geborenen Theologen Sebastian Franck deutlich. Übertragen ins heutige Deutsch schrieb er: „Während der zwölf Nächte zwischen Weihnacht und dem Heilig-Drei-Königstag gibt es keine Familie, die nicht jeden Tag Weihrauch in ihrem Haus verteilt – gegen alle Teufel, Gespenster und Zauberei.“ Geheiligter Qualm gegen das Böse. Womöglich versteckt sich dahinter auch der Wortursprung der Rauhnächste: eine Verkürzung von Rauchnächten. Die Sprachforschung legt dies inzwischen nahe.

Parallel dazu folgen Kulturhistoriker wie der emeritierte Wiener Professor Thomas Macho den Spuren, die zum Ursprung der unheimlichen Zeit führen könnte. Der Weg führt zurück in die Antike. Der mit solchen Themen eng vertraute Macho und das Gros seiner Kollegen tippen darauf, dass alte Zeitrechnungen den Anstoß gaben: der mit einem einfachen Blick zum Nachthimmel erstellbare Mondkalender, wohl auch von den Germanen genutzt.

Die Crux mit dem Mondkalender

Er kennt aber nur 354 Tage. Ein Problem. Anders als später übliche Sonnenkalender wie das bis heute genutzte gregorianische System bildet die Mondrechnung das tatsächliche Jahr unvollständig ab. Es tut sich eine Zeitenlücke von elf Tagen und zwölf Nächten auf. Deshalb verrutschen beim Mondjahr die Monate im Jahreslauf ständig – höchstens man baut Schalttage ein.

Bei ihnen handelt es sich laut Mythologie „um Tage außerhalb der Zeit“ – oder um „tote Tage“. Womit praktisch das Tor zum Reich unheimlicher Mächte aufgestoßen ist. Ehedem schien es wohl gefüllt zu sein. Als besonders gefürchtetes Ungeheuer galt der Werwolf, ein Mensch, der sich durch einen Teufelspakt in einen Wolf verwandeln kann und dann über seine Umwelt herfällt. Wie sich dies die Altvorderen vorstellten, zeigt ein Holzschnitt des fränkischen Künstlers Lucas Cranach aus dem Jahr 1512: Die Bestie zerfleischt mit großer Lust eine ganze Bauernfamilie.

Rückgriff auf Feiern der Germanen

Dass die ganz besondere Schreckenszeit der Rauhnächte wiederum ausgerechnet in der Weihnachtszeit liegt, verknüpfen Wissenschaftler mit der Wintersonnenwende, dem niedrigsten mittäglichen Sonnenstand. In Mitteleuropa ist dies gegenwärtig der 20. oder 21. Dezember.

Für die Wintersonnenwende gibt es Hinweise auf Feiern der alten Germanen. Aufgefundene Kalenderstäben mit Runenzeichen sind ein Indiz dafür. Von einem Julfest ist die Rede. Völkische Kreise im deutschsprachigen Raum sind im 19. Jahrhundert dankbar auf solche Spuren gestoßen. Noch heute ist es für sie der Grund für ein Trinkgelage. Auch Neuheiden, die sich aktuell den einstigen Götterglauben zu eigen gemacht haben, frönen dem Fest. Dahinter verbirgt sich die Auffassung, dass Weihnachten nur eine christliche Überlagerung des germanischen Julfestes sei. Eine abschließende wissenschaftliche Klärung dieser Frage fehlt aber noch.

Umzüge der Perchten

Jedenfalls sind die Rauhnächte volkstümlich nach wie vor in manchen Landstrichen präsent, bevorzugt im Umfeld der Alpen, teilweise bis zum Bayerischen Wald. Am Aufsehen erregendsten sind dabei die Perchten, mit teils gruseligen Masken versehene Gestalten. Ihr Ursprung geht wohl auf die Sagengestalt der Frau Perchta zurück. Hinter ihr soll sich die germanische Göttin Frigga verbergen, Gattin von Götterchef Wotan. In mitteldeutschen Landen ist aus Perchta übrigens die Märchenfigur der Frau Holle geworden, wie schon die Gebrüder Grimm annahmen.

Generell wird Perchta oder Frigga dem Wuotis- oder Wilden Heer zugerechnet und fährt mit ihm durch die Lüfte. Sie straft Faulenzer. Nach der Mär besteht eine Methode darin, ihnen die Bäuche aufzuschlitzen und Steine reinzupacken. Der Unglücklichen werden danach in Brunnen geworfen. Fleißige dürfen hingegen mit goldigen Belohnungen rechnen.

Inszeniertes Brauchtum

Folkloristisch toben Perchten heutzutage in ihren Verkleidungen lautstark durch Gassen – korrekterweise aber nur während der Rauhnächte. Sollten die Figuren bereits im Advent unterwegs sein, wie es oft in Tourismus-Orten geschieht, bekommen Traditionspfleger Bauchgrimmen. Schnell reden sie von modernem Kasperlestheater.

Doch auch an Orten, in denen alles wie ungebrochenes Brauchtum wirkt, kann man sich täuschen. Beispiel Kirchseeon, eine Marktgemeinde östlich von München. Die Perchten ziehen zwar in Rauhnächten umher, aber erst seit dem Jahreswechsel 1953/1954. Damals inszenierte ein Heimatpfleger sowie der örtliche Trachtenverein den zuvor längst aufgegebenen Brauch neu.

Weibliche Unterwäsche kann das Wilde Heer anlocken

Anderes Tun lässt sich wohl tatsächlich meist nur noch in Überlieferungen finden. Darunter sind Regeln, die klar auf Sittsamkeit abzielen. Weshalb es kaum überrascht, dass etwa junge Frauen angesprochen wurden. Das Brauchtum warnte sie mancherorts davor, während der Rauhnächte Unterwäsche zum Trocknen aufzuhängen. Die Dessous könnten ja das Wilde Heer anlocken. Dann sei es um die Frau geschehen. Offenbar wurden bei Gespenstern selbst sexuelle Übergriffe für möglich gehalten.

Weitere Regeln betrafen ebenso eher den weiblichen Teil der Bevölkerung, wenigstens nach traditionellen Vorstellungen. Demnach musste im Haus alles picobello sein. Weiße Leintücher sollten fürs Wilde Heer nicht zugriffsbereit sein. Dahinter verbarg sich die Furcht, dass sie sonst über Jahresfrist zum Leichentuch des Eigentümers würden. Des weiteren hieß es, für Frauen sei es während der gefährlichen Nächte besser, daheim zu bleiben. Wobei dies auch Kindern geraten wurde. Männer bekamen dagegen die Empfehlung, sich von Suff und Glücksspiel fernzuhalten.

Hilfe durch christliche Symbolik

Andererseits boten die Rauhnächte im Volksglauben auch die Chance, Orakel fürs Erkunden der Zukunft zu nutzen. Sollte eine nackte Jungfer rückwärts ihre Kammer putzen, könnte sie ihren künftigen Bräutigam sehen, lautet eine von vielen Wahrsage-Regeln. Letztlich hatte aber jeder Landstrich einen etwas anderen Comment im Umgang mit dem Unheimlichen.

Dies betrifft auch den Schutz vor der Geister-Armee. Christliche Symbolik konnte helfen. Den Berichten nach rettete das Läuten der Kirchenglocken oftmals Übermütige, die sich Wotan und Co. in den Weg stellten. Vom ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Kirchheim im Nördlinger Ries ist überliefert, dass Mägde einmal auf der weiten Flur von den Tobenden überrascht worden seien. Sie hätten sich dann in einen Graben gelegt und ihre Arme kreuzweise über die Brust geschlagen. Eine aus der Mägdeschar sei jedoch zu langsam gewesen. Worauf sie das Wilde Heer mit in die Lüfte gerissen habe.

Die Macht der Dämonen zerbricht

Am schlimmsten treiben es Wotans Gesellen am Vorabend von Heilige-Drei-König. So lautet die Überlieferung. Dieser 6. Januar hat als Festtag wohl auch germanische Wurzeln. Eventuell galt er als Neujahr. Gerade im süddeutschen und alpinen Brauchtum heißt dieser Tag nebenbei Hochneujahr. Christlich gesehen ist der 6. Januar aber die Erscheinung des Herrn. Es liegt nahe, dass so die Macht der Dämonen gebrochen wird.

Um sie tatsächlich zu vertreiben, verlangt der Brauch vor allem ein letztes Ausräuchern des Hauses. Geschafft, könnte man sagen. Aber so ganz stimmt dies auch wieder nicht. Wuotis Heer, die Wilde Jagd oder wie die Verdammten-Schar auch heißen mag, kann ebenso unterm Jahr auftauchen, sollte ihr danach sein. Die Allgäuer Heimatdichterin Toni Gaßner-Wechs schrieb 1939 dazu. Im Standarddeutschen formuliert, lautet der Vers: „Toset wie das wilde Meer, röhrt von vorne und hinten. Es ist im Land heut’ Wotans Heer, kann keine Ruhe finden.“