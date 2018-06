Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren trennt sich der baden-württembergische Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD) von einem seiner Ministerialdirektoren. Mit dem Wechsel, für den es am Mittwoch noch keine offizielle Bestätigung gab, will Schmid vor der Aufstellung des Doppelhaushalts 2015/2016 die Schlagkraft in seinem Haus erhöhen. Auf dem SPD-Chef lastet besonders viel Druck. Einerseits muss er die Landeskasse in Ordnung bringen und weitere Einsparungen vertreten. Andererseits muss er versuchen, Abstriche beim geplanten Abbau von bis zu 11600 Lehrerstellen zu bieten, um seine Partei und die lautstark protestierenden Fachverbände zu besänftigen.

„Wenn das persönliche Vertrauen nicht mehr besteht“, kann ein Minister einen politischen Beamten ohne weitere Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Dieses Mal trifft es Wolfgang Leidig (59), Amtschef im Finanzministerium. Vor zwei Jahren musste Daniel Rousta seinen Posten räumen, der als Ministerialdirektor im Wirtschaftsflügel des Doppelressorts saß. Rousta, enger Vertrauter Schmids während des Landtagswahlkampfs 2011, hatte via Facebook Unflätiges über die FDP abgesondert. Rolf Schumacher, der auf Rousta folgte, soll nun Leidigs Part als Nummer eins der Ministerialbürokratie übernehmen. Guido Rebstock, Leiter der Abteilung „Grundsatz und Recht“, soll den zweiten Spitzenposten übernehmen. Unangetastet bleibt die Position des parlamentarischen Staatssekretärs Ingo Rust (SPD).

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke bewertet das Stühlerücken in Schmids Haus als weiteren Beweis dafür, dass dieser bei der Auswahl seines Spitzenpersonals daneben gegriffen habe. Dazu zählt die Opposition auch die frühere Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer, die vor gut einem Jahr gehen musste.

Der 49-jährige Rolf Schumacher soll wohl stärker die Vorarbeiten für die Haushaltsberatungen koordinieren. Schmid wolle den Einfluss der Haushalts- und Strukturkommission etwas zurückdrängen. Mehrfach hat er schon betont, am Ende müsse doch nur er bei allen unpopulären Entscheidungen den Kopf hinhalten. Die Wunschliste für die nächste Haushaltsplanung ist lang. Kultusminister Andreas Stoch (SPD) hält das Einsparziel bei den Lehrerstellen für nicht umsetzbar. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fordert mehr Geld für Infrastruktur und den Nahverkehr. Schon jetzt zeichnen sich weitere Mehrkosten für die Flüchtlingsbetreuung ab.

Derzeit profitiert Schmid aber noch davon, dass die Steuereinnahmen gut sprudeln – auch dank der neuen Ehrlichkeit durch Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern. Zudem unterstellt ihm die Opposition, in den vergangenen zwei Jahren Überschüsse angehäuft zu haben, die sich für Wahlkampfgeschenke eigneten.