Nikolaus bringt jungen Patienten Geschenke aus luftiger Höhe

Ein Nikolaus hat sich am Montag vom Dach der Uniklinik in Ulm abgeseilt und Kindern und Jugendlichen Geschenke gebracht. Die Gaben überreichte ein in rot-weißem Kostüm gekleideter Höhenretter der Feuerwehr Ulm an den Leitenden Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Manfred Hönig, wie eine Sprecherin mitteilte.

Mit der jährlichen Aktion möchte die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ulm den jungen Patientinnen und Patienten zum Nikolaustag eine Freude machen. Aus luftiger Höhe und mit schweren Geschenksäcken am Seil brachte der Feuerwehrmann den Kindern vom Klinikdach aus die Präsente.

Nicht überall ist es jedoch wie in Ulm der Nikolaus, der den Kleinen eine Freude bereitet. In den Niederlanden verteilt auch in diesem Jahr der Sinterklaas die Geschenke. In Norwegen verteilt etwa Nisse, ein Wichtel mit roter Zipfelmütze und langem weißen Bart, seine Gaben.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-275802/3