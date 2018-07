Gengenbach (dpa/lsw) - Der niederländische Unternehmer Matthias van Roij übernimmt den Matratzen- und Polstermöbelproduzenten Hukla in Gengenbach (Ortenaukreis). Er hat die Firma vom Möbelhersteller Steinhoff (Westerstede) gekauft. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. „Wir sind jetzt wieder ein mittelständischer Betrieb, das ist eine große Chance“, sagte Roij am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Er will den Standort Gengenbach mit aktuell 300 Mitarbeitern mittelfristig ausbauen, sowie die Produktionswerke in Norddeutschland und Polen stärken. Dort sind weitere 300 Mitarbeiter angestellt. Hukla beschäftigte zu seinen besten Zeiten rund 2500 Mitarbeiter. In den 1990er Jahren geriet das Unternehmen in die Krise.