In einem See im badischen Kehl im Ortenaukreis ist ein 18 Jahre alter Nichtschwimmer ertrunken. Er habe sich am Donnerstagabend im Bereich des Ufers aufgehalten, teilte die Polizei am Freitag mit. An einer steil abfallenden Stelle sei er zu weit in den See und schließlich vollständig unter Wasser geraten. Er habe sich nicht selbst helfen können. Rund 30 Minuten nach dem Unglück konnte der 18-Jährige durch Taucher der Feuerwehr leblos aus dem Wasser geborgen werden. Er starb noch am Unglücksort.

Pressemitteilung