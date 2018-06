Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Der börsennotierte Software- Anbieter Nexus übernimmt seinen niederländischen Konkurrenten quCare Solutions. Die entsprechenden Verträge zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile seien abgeschlossen, teilte Nexus heute in Villingen- Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit. Es sei ein Kaufpreis von 15 bis 20 Millionen Euro vereinbart worden. Das niederländische Unternehmen werde in die Nexus-Gruppe integriert, Nexus werde in den Niederlanden expandieren. Beide Unternehmen entwickeln und vertreiben Software- und IT-Systeme für das Gesundheitswesen. quCare Solutions B.V. verzeichnete den Angaben zufolge im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 15 Millionen Euro, Nexus im Jahr 2013 mehr als 73 Millionen Euro (Gewinn: 7,2 Mio). Für 2014 will Nexus die Zahlen Ende März vorlegen.

