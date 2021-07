Neuzugang Führich trainiert erstmals mit dem VfB Stuttgart

Neuzugang Chris Führich hat am Dienstag erstmals mit seinen Mannschaftskollegen vom VfB Stuttgart trainiert. Der 23-Jährige absolvierte am Vormittag im Trainingslager im österreichischen Kitzbühel die Einheit mit seinen neuen Teamkollegen. Führich war erst am Montag vom schwäbischen Fußball-Bundesligisten verpflichtet worden, er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zuletzt war der Offensivspieler für den Zweitligisten SC Paderborn aktiv gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-448471/2

VfB-Mitteilung

Kader des VfB Stuttgart

Spielplan VfB Stuttgart