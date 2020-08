Neuzugang Demirovic steigt am 18. August ins Training ein

Zwei Tage vor der Abreise nach Österreich wird Neuzugang Ermedin Demirovic ins Training des SC Freiburg einsteigen. Der Stürmer werde am 18. August erstmals mit der Mannschaft trainieren, teilte der Verein mit. Beim Auftakt an diesem Montag fehlte Demirovic, weil er erst vor einer Woche die Saison mit dem FC St. Gallen in der Schweiz beendet und deswegen noch frei bekommen hatte. Der Sport-Club wird vom 20. bis 29. August ins Trainingslager nach Schruns reisen.

