Was wiegen die leichtesten Elementarteilchen? Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat die nach eigenen Angaben genauste Waage der Welt am Montag um 12.46 Uhr ihre Messungen begonnen. Nach 15 Jahren Bauzeit starteten die Forscher die Neutrino-Waage Katrin („Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment“) per Knopfdruck.

Von Erkenntnissen über die Masse der Neutrinos versprechen sich Physiker Rückschlüsse über die Entstehungsgeschichte der Welt. „Das ist ein großer Tag fürs Universum - weil eines seiner Hauptbestandteile nun vermessen wird“, sagte der Physik-Bereichsleiter am KIT, Johannes Blümer, bei der Einweihungsfeier mit zahlreichen Gästen. Rund 200 Forscher von 20 Institutionen in 7 Ländern sind am Experiment beteiligt.

Die auch als Geisterteilchen bezeichneten Neutrinos sind überall - mehrere Milliarden von ihnen durchströmen in jeder Sekunde den Finger eines Menschen. Nach etwa fünf Jahren Messbetrieb erwarten die Forscher die genauen Messergebnisse. Die Masse der Neutrinos gilt als wichtige Grundlagenforschung in der Teilchenphysik.

Katrin-Experiment