Neunjähriger läuft Fußball hinterher: von Auto erfasst

Ein Neunjähriger ist im Landkreis Freudenstadt von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Der Junge, der mit seiner Familie wegen eines Urlaubsaufenthalts in Bad Rippoldsau-Schapbach war, wurde von der Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Er habe zuvor auf der Terrasse der Gästeunterkunft mit anderen Fußball gespielt und sei dem Ball hinterhergelaufen, als dieser auf die Straße rollte. Ein Erwachsener sei noch hinterhergelaufen und habe gerufen, die Kollision mit dem herannahenden Auto aber nicht mehr abwenden können. Die Ermittlungen zum Unfallhergang waren am Sonntagabend noch nicht abgeschlossen.