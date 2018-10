Neun Schwerverletzte nach Busunfall - Ermittler suchen Ursache

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Ein Feuer hat in einem Yachthafen bei Kressbronn am Bodensee mindestens sieben Boote zerstört und so einen Schaden von weit mehr als einer halben Million Euro verursacht. Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag auf einem Motorboot ausgebrochen und hatte dann auf sechs weitere Boote übergegriffen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen am Donnerstag mitteilte.

Wie die Kressbronner Feuerwehr mitteilte, sei sie gegen 01:30 Uhr alarmiert worden.