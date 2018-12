Neun Hunde im Auto: Polizei stoppt 56-Jährigen in Heilbronn

Mit gleich neun Hunden im Wagen hat die Polizei einen Autofahrer in Heilbronn gestoppt. Zuvor war er wegen seiner Fahrweise aufgefallen. „Ein Chihuahua krabbelte ihm auf dem Nacken herum“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Insgesamt fünf kleine Hunde hätten sich am Mittwoch auf dem Beifahrersitz getummelt und seien immer wieder zu ihrem Herrchen gesprungen. Vier weitere größere Hunde seien auf dem Rücksitz gewesen - immerhin gesichert.

Eine Streife hatte demnach die unsichere Fahrweise des 56-Jährigen bemerkt und ihn gestoppt. Die fünf Hunde vom Beifahrersitz musste der Mann daraufhin im Kofferraum anleinen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ladungssicherungsvorschriften - darunter fällt einem Sprecher zufolge auch das Sichern von Tieren im Auto.

