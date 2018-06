Vor einem Krankenhaus im südbadischen Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Freitag ein neugeborener Junge gefunden worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ist nicht bekannt, wer das Kleinkind vor der Klinik abgelegt hat. Auch die Identität des Kindes, das erst vor wenigen Tagen geboren wurde, sei unklar. Es sei unterkühlt gewesen, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Der Säugling bleibe nun in der Klinik, dort werde er medizinisch versorgt. Den Angaben zufolge war er in Erwachsenenkleidung gehüllt, als er am frühen Morgen vor der Klinik abgelegt wurde. Wie lange er dort lag, blieb unklar.