Ein Fahrradfahrer hat in St. Johann (Kreis Reutlingen) einen wenige Stunden alten Esel aus einer misslichen Lage gerettet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich das Jungtier am Mittwoch in einem elektrischen Zaun verfangen. Der 58-Jährige entdeckte das Tier - und schnitt beherzt den Draht des Zaunes durch. Dabei bekam er selbst Stromstöße. Der 58-Jährige verständigte die Polizei, die den Halter des Esels ausfindig machen konnte.

Meldung der Polizei