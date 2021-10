Neues Wahlrecht für den Südwesten: Parteien haben Frauenförderung in der Hand

In der vergangenen Legislaturperiode ist eine Reform des Landtagswahlrechts noch am Widerstand der CDU-Fraktion gescheitert. Die hat dafür einen heftigen Koalitionskrach mit den Grünen riskiert – und auch Ärger in den eigenen Reihen.

Es hat sich nicht gelohnt, muss man feststellen: Jetzt tragen die Christdemokraten die Einführung des Zweistimmenwahlrechts mit, und obendrauf auch noch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, ein weiteres Herzensanliegen des Koalitionspartners.

Ziel der Reformbefürworter ist es, einen besseren Querschnitt der Bevölkerung im Parlament abzubilden, vor allem was die Repräsentation von Frauen angeht. Hier liegt Baden-Württemberg zwar nicht mehr auf dem letzten Platz der Bundesländer, aber immer noch weit hinter dem Durchschnitt. Handlungsbedarf gibt es also.

Ob sich wirklich etwas ändert, liegt mit der Reform in den Händen der Parteigremien, die die Wahllisten aufstellen. Sie können frei entscheiden, ob ihnen Frauenförderung wichtig ist – oder ob sie es in Kauf nehmen wollen, bei jenen Wählerinnen und Wählern, die dieses Thema interessiert, unangenehm aufzufallen.