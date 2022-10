Neues Trainer-Duo: Freiburg will in Berlin nachlegen

Trotz neuerlicher Corona-Sorgen will der SC Freiburg seine Erfolgsserie auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC fortsetzen. Seit neun Pflichtspielen ist der badische Fußball-Bundesligist mittlerweile ungeschlagen. In Berlin muss er aber erneut sein Trainer-Gespann umbauen. Auch Co-Trainer Patrick Baier, der Chefcoach Christian Streich in der Europa League gegen den FC Nantes (2:0) zuletzt auf der Bank vertreten hatte, ist inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Genau wie Streich und Assistenzcoach Florian Bruns wird Baier in der Hauptstadt fehlen. Lars Voßler und Julian Schuster sollen das Team betreuen. Stürmer Michael Gregoritsch, der gegen Nantes wegen einer Beckenprellung raus musste, steht wieder zur Verfügung.

