Kein langes Überlegen, nur einsteigen und fahren: Mit einem einfachen Smartphone-basierten Ticket-System soll die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs landesweit erleichtert werden. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) unterzeichnete am Montag mit den 22 Verkehrsverbünden, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und der Baden-Württemberg-Tarif Gesellschaft eine Kooperation zur Einführung eines durchgängigen Ticketing-Systems. Es soll ab Frühjahr stufenweise starten.

So soll das Check-in/Check-out-System funktionieren: Der Fahrgast meldet sich zu Beginn einer S-Bahn- oder Busfahrt mit einer App an (Check-in). Am Ziel meldet er sich wieder ab (Check-out). Abgerechnet wird elektronisch zum besten Preis.

„So wird die Nutzung von Bussen und Bahnen im ganzen Land leicht gemacht“, begrüßte Hermann das neue Ticket-System. „Man muss sich keine Gedanken mehr machen, welcher Fahrschein der richtige und günstigste ist.“ Der ÖPNV werde komfortabler. Zugleich werde ein weiterer Schritt zum „Mobilitätsland Baden-Württemberg“ getan.