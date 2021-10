Neues Stadion und Sponsoren: SC Freiburg voller Optimismus

Die wachsende wirtschaftliche und sportliche Stärke lässt den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg voller Selbstvertrauen in die Zukunft schauen. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt entwickelt. Das sieht man auch daran, dass wir nicht mehr, so wie es einst mal war, jede Saison vier, fünf unserer besten Spieler gehen lassen müssen“, sagte Finanzvorstand Oliver Leki im „Kicker“-Interview (Montag).

Zudem stimmt den 48-Jährigen die Eröffnung des neuen Stadions positiv. „Mit dem neuen Stadion machen wir uns wirtschaftlich noch einmal stärker, um mehr in den sportlichen Bereich investieren zu können. Wir gehen mit Ehrgeiz in die nächsten Jahre.“ Das liegt auch daran, dass beim Sport-Club trotz der Coronakrise zahlreiche neue Sponsoren eingestiegen sind. „Wir haben in den vergangenen 18 Monaten 200 neue Sponsoren gewonnen“, sagte Leki.

Doch obwohl die Breisgauer nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte derzeit das einzige noch ungeschlagene Bundesliga-Team sind, ändert sich laut Leki nichts am Ziel. „Das erste Ziel ist es, die Liga zu halten. Mit dieser Grundeinstellung sind wir gut gefahren, und daran ändert auch das neue Stadion nichts“, sagte er.

