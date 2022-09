Schulbeginn in BaWü: Lehrerverband schlägt Alarm

Zum neuen Schuljahr am Montag werden rund 900 Lehrerstellen unbesetzt bleiben. "Das sind mehr als im vergangenen Jahr", sagte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart.

6.065 Stellen seien zu besetzen gewesen - das sind noch einmal 600 mehr als zu Beginn des Schuljahres 2021/22. Von diesen Stellen konnten nach aktuellem Stand 5.175 besetzt werden. "Wir stellen weitere Lehrerinnen und Lehrer noch bis zu 30. September ein", so Schopper.

Klar sei aber: "Was die Lehrkräfteversorgung angeht, wird das kommende Schuljahr herausfordernd." Zumal noch viele Unsicherheiten bestünden - etwa dazu, wie viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den Schulen sein werden. Schätzungen sprechen von bis zu 30 000. Diese Zahl von 30 000 könnte laut Schopper aber sogar noch übertroffen werden.

Die Spitzen der Koalition hatten sich zu Wochenbeginn auf die Schaffung von insgesamt knapp 1.700 neuen Stellen im Haushalt 2023/2024 verständigt. Für den Bereich Bildung soll es 700 neue Stellen geben, darunter 500 für neue Lehrkräfte.

Der Philologenverband schlägt entsprechend Alarm und moniert, dass die angekündigten 500 zusätzlichen Lehrerstellen für die Schulen nicht ausreichen würden. "Allein für die Beschulung der 18 000 bis 30 000 ukrainischen Kinder und Jugendlichen sind 1.200 bis 2.000 zusätzliche Stellen nötig", sagte der Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg, Ralf Scholl, am Donnerstag in Stuttgart.

Die Lehrerversorgung habe sich in allen Schularten im Vergleich zum vergangenen Schuljahr noch einmal massiv verschlechtert, kritisierte Scholl zudem und zeichnete ein düsteres Bild zum Schulbeginn am kommenden Montag: "Sämtliche Reserven sind bereits zum Schuljahresbeginn aktiviert. Die Lücken konnten nicht alle geschlossen werden, die Vertretungslisten sind weitgehend leer."

Angesichts der absehbaren Corona-Infektionen sei mit sehr hohen Krankenständen zu rechnen. "Da es keine Vertretungskräfte gibt, wird dies zu massiven Unterrichtsausfällen führen", warnte Scholl.