Neues Freiburger Stadion gegen den FCB erstmals ausverkauft

Das neue Stadion des SC Freiburg wird beim Heimspiel gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum ersten Mal ausverkauft sein. Die 34.700 Tickets für die Partie in der Fußball-Bundesliga waren innerhalb weniger Minuten vergeben. „Wir freuen uns alle darauf. Es ist schön, wenn du nicht Beton siehst, sondern Menschen“, sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag. Hinzu käme die sportlich reizvolle Aufgabe: „Bayern ist immer ein besonderes Spiel, das ist die beste Mannschaft in Deutschland, das ist immer eine besondere Herausforderung.“

Weil acht Profis bei ihren Nationalmannschaften waren und teilweise erst am Donnerstag zurückkehrten, konnte sich Streich nur mit einem kleinen Kader vorbereiten. „Wir haben theoretisch viel ausprobiert, praktisch weniger“, sagte Streich. Alle Nationalspieler sollen aber einsatzbereit sein. Auch Nicolas Höfler, Philipp Lienhart und Wooyeong Jeong stehen nach ihren Corona-Infektionen wieder zur Verfügung. Nur Kevin Schade aufgrund seiner Bauchmuskelverletzung und Yannik Keitel mit einem gebrochenen Zeh fallen weiter aus.

