Neues Freiburger Stadion: Erschließungsarbeiten im Zeitplan

Auch in der Corona-Krise schreiten die Erschließungsarbeiten am neuen Stadion des SC Freiburg derzeit planmäßig voran. Am Montag sollen die Arbeiten an einer Abbiegespur im südlichen Teil der neuen Arena beginnen, wie die Stadt Freiburg am Freitag mitteilte. Bereits im Februar waren die Arbeiten am geplanten Busbahnhof sowie an einigen Pkw-Stellplätzen aufgenommen worden. Der Fußball-Bundesligist will ab nächster Saison in der neuen Arena spielen. Wann genau das Stadion fertig ist, konnte die Stadt aber noch nicht sagen.

„Auch wenn die Erschließungsarbeiten voll im Zeitplan liegen, ist noch nicht abzusehen, in welchem Umfang sich die Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise auf die verschiedenen Arbeitsbereiche auswirken werden“, heißt es in der Mitteilung.

