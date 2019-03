Neues Festspielhaus-Programm mit Schwerpunkt Beethoven

Ludwig van Beethoven steht im Zentrum des ersten Baden-Badener Festspielhaus-Programms des künftigen Intendanten Benedikt Stampa. Zum 250. Geburtstag des berühmten Komponisten werde sich dessen Musik durch die gesamte Spielzeit 2019/20 ziehen, sagte Stampa am Freitag in der Kurstadt. Die erste von ihm verantwortete Saison werde unter anderem geprägt vom „Beethoven-Projekt“ des Choreographen John Neumeier, von den Aufführungen der Beethoven-Oper „Fidelio“, der Messe „Missa Solemnis“ und der Neunten Sinfonie. Zum ersten Mal würden auch sämtliche Streichquartette des Komponisten in Baden-Baden aufgeführt - „das gab es noch nie“, sagte der designierte Intendant.

Die neue Saison startet am 27. September mit Neumeiers Inszenierung „Orphée et Eurydice“ von Christoph Willibald Gluck. Neumeier ist damit erstmals in Baden-Baden als Opernregisseur zu erleben. Premiere auch die Osterfestspiele 2020 mit den Berliner Philharmonikern unter Kirill Petrenko, der sie erstmals als Chefdirigent gestaltet. Petrenkos Vorgänger, Sir Simon Rattle, kommt mit dem London Symphony Orchestra und dirigiert neben Beethovens Neunter auch dessen selten aufgeführtes Oratorium „Christus am Ölberge“.

Stampa übernimmt die künstlerische Leitung des Hauses zum 1. Juli. Bis dahin ist noch Andreas Mölich-Zebhauser in Amt und Würden, der das Haus seit 1998 leitet.