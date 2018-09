Neues Buch „Spätdienst“ von Martin Walser erscheint

Schriftsteller Martin Walser (91) hat ein neues Buch geschrieben. „Spätdienst“ erscheint am 20. November im Rowohlt Verlag (Reinbek bei Hamburg) und versammelt Lebensstenogramme - mal sind sie lyrisch, mal essayistisch, immer aber berührend, tief empfunden, wahr, teilte der Verlag am Dienstag mit. Walser, 1927 in Wasserburg geboren, lebt in Überlingen am Bodensee. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter den Georg-Büchner-Preis, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Zuletzt veröffentlichte er den Roman „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“ und „Das Leben wortwörtlich“, ein Gespräch mit Jakob Augstein.

Martin Walser bei Rowohlt