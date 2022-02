Neuer Vertrag für Ex-Nationalspielerin Naidzinavicius

Die frühere Handball-Nationalspielerin Kim Naidzinavicius bleibt auch in der kommenden Saison beim Bundesligisten SG BBM Bietigheim. Die 30 Jahre alte Rückraumspielerin werde in ihre siebte Spielzeit in Bietigheim gehen, teilte der zweimalige deutsche Meister am Dienstag mit. „Ihre schnellen und präzisen Pässe im Tempospiel sind gefürchtet und helfen uns, einfache Tore zu erzielen“, sagte Trainer Markus Gaugisch: „Gemeinsam arbeiten wir weiter an ihrer eigenen Torgefahr und sind der Meinung, dass sie ihren exzellenten Wurf zu einer wichtigen Waffe unseres Angriffsspiels weiter ausbilden kann.“

Vereinsmitteilung

