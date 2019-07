Nach einem Vierteljahrhundert bekommt das Stuttgarter Ballett einen neuen Musikdirektor und Dirigenten: Mikhail Agrest werde das Amt im September 2020 von James Tuggle übernehmen, kündigte das Staatstheater am Freitag an.

Der gebürtige Russe hat in den USA studiert, bevor er seine Dirigierstudien in Sankt Petersburg verfeinerte. Mit dem Orchester des Mariinski-Theaters, bei dem er seit 2001 als Dirigent arbeitet, ging er im selben Jahr auf Tournee nach Europa, Japan, in den Fernen Osten und die USA. Sein Operndebüt gab Agrest 2008 mit Puccinis „Tosca“ an der Königlichen Oper Schweden, er stand zudem unter anderem in London, Paris, Houston, Neapel, Dresden und Helsinki am Dirigentenpult. Auch im Staatstheater kennt er sich aus: In der Spielzeit 2018/2019 leitete er als Gastdirigent Vorstellungen von „Romeo und Julia“, „Die Kameliendame“ und zuletzt die Neuproduktion von Kenneth MacMillans „Mayerling“.

James Tuggle hatte die Position des Musikdirektors des Stuttgarter Balletts im September 1984 übernommen.

