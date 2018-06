Neuer Museumsdirektor tritt für Schutz beweglicher Kulturgüter ein

Der neue Direktor des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, Eckart Köhne, hat sich für einen gesetzlichen Schutz auch bei beweglichen Kulturgütern ausgesprochen. „Denkmale sind geschützt. Das bewegliche kulturelle Erbe hat leider keinen gesetzlichen Schutz“, sagte Köhne der Nachrichtenagentur dpa. Die Bewahrung der beweglichen kulturellen Denkmale - also etwa der Kulturgüter in Museen und Archiven - sei „eine ebenso zentrale Aufgabe wie die Bodendenkmalpflege oder der Schutz der Monumente“, erklärte Köhne.

Badisches Landesmuseum