Neuer Monat, neue Regeln: Das ändert sich im September für die Menschen im Südwesten

Während staatliche Vergünstigungen wie der Tankrabatt oder das 9-Euro-Ticket enden, folgen andere Entlastungen wie die Energiepauschale. Was der September Verbrauchern in Baden-Württemberg bringt.

Das 9-Euro-Ticket läuft aus

Drei Monate lang konnten die Menschen für neun Euro mit Bussen und Bahnen in der Bundesrepublik unterwegs sein. Am 31. August war die letzte Möglichkeit, das 9-Euro-Ticket zu nutzen. Auch in Baden-Württemberg sind Millionen Menschen im Juni, Juli und August kostengünstig durchs Land gefahren. Zum 1. September ist das 9-Euro-Ticket nun aber ausgelaufen.

Viele Experten ziehen ein positives Fazit, zumindest mit Blick auf die absolute Nutzung der Bahn: Denn insgesamt waren die Öffentlichen Verkehrsmittel deutlich voller als vor der Einführung des günstigen Fahrtickets. Wie es ab September weitergehen soll, ist noch unklar.

Die Ampel-Koalition in Berlin ist sich noch uneinig, wie ein mögliches Nachfolger-Ticket für den ÖPNV aussehen könnte. So werden im September zunächst die alten Preise im Öffentlichen Nahverkehr wieder fällig werden.

Der Tankrabatt endet

Mit dem 9-Euro-Ticket ist am 31. August auch der Tankrabatt ausgelaufen. Bereits in der Nacht auf den ersten September sind auch an den Tankstellen in Baden-Württemberg die Preise für Benzin und Diesel deutlich gestiegen.

Als der Tankrabatt eingeführt wurde, sind die Kraftstoffpreise zunächst gesunken, allerdings in den vergangenen Wochen auch schon wieder nach und nach angewachsen. Durch den Preissprung auf den ersten September hin müssen die Verbraucher in diesem Monat mit deutlich höheren Kosten rechnen.

Die Energiesparverordnung tritt in Kraft

Die Gasversorgungslage ist aufgrund des Krieges in der Ukraine angespannt. Deshalb soll Deutschland bis März ein Fünftel an Gas einsparen. So will die Bundesregierung verhindern, dass Gas rationiert werden muss - und hat dafür eine Energiesparverordnung erlassen, die ab 1. September gilt.

Unter anderem dürfen private Schwimmbecken, die mit Gas oder Strom erwärmt werden, nicht mehr beheizt werden. In Arbeitsräumen öffentlicher Gebäude soll weniger geheizt werden. Diese Regeln gelten nicht für Krankenhäuser, Kitas, Schulen oder ähnliche Einrichtungen.

Die Kommunen in Baden-Württemberg sparen zudem bei der Beleuchtung. Denkmäler und andere Bauwerke dürfen nachts nicht mehr einfach nur aus repräsentativen Gründen angestrahlt werden. Geschäfte müssen ihre Ladentüren geschlossen halten, damit weniger Wärme entweichen kann. Leuchtreklame darf nur zwischen 16 und 22 Uhr geschaltet werden.

Die neue Energiesparverordnung soll dazu beitragen, die deutsche Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu reduzieren. Ziel ist es, eine Notfallsituation in diesem und im nächsten Winter zu vermeiden. Die Energiesparverordnung gilt zunächst für ein halbes Jahr bis zum 28. Februar 2023.

Corona-Regeln laufen aus

Die aktuell geltenden Corona-Regeln gelten nur noch bis zum 23. September. Dann laufen die Maßnahmen aus. Allerdings sollen weitere Regeln schon ab dem 1. Oktober folgen. Die muss der Bundestag allerdings zuerst beschließen. Ein erster Gesetzesentwurf sieht eine bundesweite Maskenpflicht im öffentlichen Luft- und Fernverkehr sowie eine Masken- und Testpflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vor.

Allerdings könnten die Länder weitere Regeln erlassen, wenn es die Lage erfordert. Darunter fällt unter anderem eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen. Von dieser Regel sollen frisch geimpfte, genesene und getestete Personen ausgenommen sein. Bis die finalen Corona-Maßnahmen für den Südwesten stehen, müssen sich die Baden-Württemberger noch etwas gedulden.

Elektronisches Rezept beim Arzt möglich

Ab 1. September sollen gesetzlich Versicherte in Deutschland ein ärztliches Rezept nicht mehr nur auf Papier, sondern auch digital erhalten können – über eine spezielle App für das Smartphone. Die Apotheken müssen dann mit entsprechender Technik ausgestattet sein, um das Rezept zu lesen und abzurechnen.

Die Ausstellung von E-Rezepten startet als erstes aber nur in der Region Westfalen-Lippe. Bis es im Südwesten genutzt werden kann, wird es noch eine Weile dauern. Laut Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg werden E-Rezepte vermutlich ab Anfang 2023 ausgestellt.

Energiepauschale und Heizkostenzuschuss werden ausbezahlt

Berufstätige in Baden-Württemberg können sich über die Energiepauschale des Bundes in Höhe von 300 Euro freuen. Die wird im September automatisch mit dem Gehalt ausgezahlt – allerdings brutto. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums bleiben davon im Schnitt 193 Euro netto übrig.

Auch der Heizkostenzuschuss, der nach Haushaltsgrößen gestaffelt ist, wird im September ausgezahlt. Die beiden Zuschüsse gehören zu einem Entlastungspaket, mit dem die Bundesregierung die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Bürger abmildern will.

Beschäftigte in der Pflege bekommen mehr Geld

Die meisten Menschen, die in Pflegeeinrichtungen im Südwesten arbeiten, erhalten ab September mehr Gehalt. Die Erhöhung soll in drei Stufen erfolgen. Bis Ende des Jahres 2023 steigen die Mindestlöhne für Hilfskräfte von aktuell 12 auf 14,15 Euro, für qualifizierte Hilfskräfte von 12,50 auf 15,25 Euro und für Pflegefachkräfte von 15 Euro auf 18,25 Euro.

Lebensmittelhandel im Internet wird stärker kontrolliert

Ab September gilt ein Gesetz, durch das der Einkauf von Lebensmitteln im Internet sicherer werden soll. Die zuständigen Behörden dürfen Online-Bestellungen von verderblichen Lebensmitteln anonym prüfen. Wer online mit Lebensmitteln handelt, ist auf Nachfrage der Behörden verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden elektronisch Informationen zur Rückverfolgung der Produkte bereitzustellen. Das ist unter anderem für Rückrufe von Lebensmitteln wichtig.

Amazon Prime wird teurer

Ab dem 15. September 2022 steigt der Preis für eine Amazon Prime-Mitgliedschaft von 7,99 auf 8,99 Euro bei monatlicher Zahlung und von 69 auf 89,90 Euro bei jährlicher Zahlung. Die Preiserhöhung trifft auch viele Millionen Amazon-Kunden im Südwesten.

Das Oktoberfest startet wieder

Die Wiesn ist zurück - zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie findet das größte Volksfest der Welt wieder statt. Am 17. September startet das Oktoberfest und findet bis zum 3. Oktober statt - ohne jegliche Corona-Auflagen. Insgesamt bieten 17 Festhallen täglich Platz für rund 120 000 Gäste.