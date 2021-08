Neuer Miteigentümer beim Keramik-Produzenten Ceramtec

Der schwäbische Industriekeramik-Hersteller Ceramtec bekommt einen neuen Miteigentümer. Wie Ceramtec am Dienstag mitteilte, steigt das Unternehmen CPP Investments (Canada Pension Plan Investment Board) über eine Tochtergesellschaft im schwäbischen Plochingen ein.

Ceramtec war schon vor Jahren an ein Konsortium um die Beteiligungsgesellschaft BC Partners verkauft worden. Im Rahmen der neuen Eigentümerstruktur werden CPP Investments und BC Partners Fund XI nun zusammen mit Co-Investoren jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Unternehmen halten. Ein Wert der Transaktion wurde nicht mitgeteilt. Ceramtec stellt Teile für künstliche Knie und Hüften her, baut aber auch Komponenten für die Elektronik- und Autoindustrie.

