Im Finale um den 13. Neuen Deutschen Jazzpreis treten heute in Mannheim drei Bands gegeneinander an. Über den Gewinner entscheidet das Publikum in der Alten Feuerwache der nordbadischen Stadt. Die mit 10 000 Euro dotierte Ehrung gilt als höchstdotierte Auszeichnung für deutsche Jazzbands.

Kurator des Abends ist der US-Jazztrompeter Wallace Roney, der die Finalisten ausgewählt hat. Um den Preis bewerben sich die Band Salomea aus Köln um die Sängerin Rebekka Salomea Ziegler sowie das Sebastian Böhlen Sextett des in Schweinfurt geborenen Bandleaders und das Vincent Eberle Quintett um den an der Musikhochschule München ausgebildeten Jazztrompeter Eberle.

Der Stadtverwaltung von Mannheim zufolge ist die von der IG Jazz Rhein-Neckar und der Alten Feuerwache seit 2006 verliehene Auszeichnung der einzige Publikumspreis der deutschen Jazz-Szene.

