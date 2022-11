Neuer Anlauf bei Heidelberger OB-Wahl: Drei Kandidaten

Bei der zweiten Runde der Heidelberger OB-Wahl stehen drei Kandidaten zur Abstimmung: Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos) , Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Björn Leuzinger von der „Partei“. Das gab die Stadt am Donnerstag nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses bekannt. Weil am vergangenen Sonntag keiner der neun Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte, war ein zweiter Wahlgang am 27. November nötig geworden.

Würzner hatte 45,9 Prozent der Stimmen eingefahren. Bauer erreichte 28,6 Prozent. Leuzinger kam auf 1,79 Prozent. Der SPD-Kandidat Sören Michelsburg, mit 13,5 Prozent Drittplatzierter, hatte am Mittwoch seine Kandidatur zurückgezogen

Damit läuft alles auf ein Duell zwischen Würzner und Bauer hinaus. Aufgerufen zur Wahl sind 107.000 Wahlberechtigte in der Universitätsstadt. Beim zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit für einen Sieg.

