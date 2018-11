Knapp dreieinhalb Jahre vor dem Beginn der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein südlich von Freiburg haben die Vorbereitungen für die Bauarbeiten begonnen. Für die Schau werde ein 40 Hektar großes, brach liegendes Gelände am Ufer des Rheins zu einem Natur- und Blumenpark umgestaltet, teilten die Organisatoren am Montag mit. Dort werde die Landesgartenschau von April bis Oktober 2022 stattfinden. Das Land habe hierfür fünf Millionen Euro Förderung bewilligt, sagte Agrarminister Peter Hauk (CDU). Ziel sei es, das Areal in Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) zum Naherholungsgebiet zu machen.

Landesgartenschauen gibt es in Baden-Württemberg alle zwei Jahre, dieses Jahr war Lahr im Ortenaukreis der Austragungsort. Es folgen 2020 Überlingen am Bodensee und 2022 Neuenburg am Rhein. Im kommenden Jahr findet mit der „Grün“ eine kleine Gartenschau mit 16 beteiligten Kommunen im Remstal statt.

