Neue Verordnung geplant: VfB würde volles Stadion begrüßen

Der VfB Stuttgart würde eine größere Zuschauerzahl als Folge einer möglichen neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg begrüßen. „Wenn die Landesregierung es uns ermöglichen würde, die Mercedes-Benz Arena wieder voll auszulasten, dann würden wir das auch umsetzen“, sagte der Kommunikationschef des schwäbischen Fußball-Bundesligisten, Tobias Kaufmann, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: „Der VfB und seine Fans sehnen ein volles Stadion herbei.“ Der Erstligist sei im Austausch mit dem Sozialministerium.

Baden-Württemberg will Mitte Oktober eine neue Corona-Verordnung einführen. Demnach will das Land künftig auch größere Veranstaltungen ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln erlauben, wenn nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind. Geplant ist ein 2G-Optionsmodell, das es in einigen Bundesländern schon länger gibt. Damit könnte es auch wieder volle Säle und volle Fußballstadien geben, teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit.

Bisher gilt das 3G-Modell, wonach auch Getestete Zutritt haben. Der VfB darf maximal 25.000 Zuschauer zulassen, diese Grenze würde mit der neuen Regelung aufgehoben werden. Ein Sprecher des Sozialministeriums sagte der „Heilbronner Stimme“ und dem „Südkurier“, dass sich der Entwurf zu den Änderungen der Corona-Verordnung noch in der Abstimmung befinde. Weitere Details stünden noch nicht fest.

Andere Clubs haben bereits die Erlaubnis, ihre Stadien wieder komplett zu füllen. Der FC Bayern München will im nächsten Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 23. Oktober erstmals seit über eineinhalb Jahren wieder die volle Kapazität seines Stadions ausschöpfen und bis zu 75.000 Zuschauer zulassen.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-490561/3

Kader des VfB Stuttgart

Bundesliga-Termine des VfB