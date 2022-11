Mehr Geld, neue Gesetze und Verordnungen: Das ändert sich 2023

Über das gesamte Jahre verabschieden Bundesregierung und Länder neue Gesetze und Verordnungen, die nicht nur Rechte und Pflichten für Bürger bedeuten - manches Mal sorgen die Neuerungen auch für mehr oder weniger Geld in der Haushaltskasse. Bei der Fülle an Neuerungen kann man allerdings schnell den Überblick verlieren. Wir haben im Folgenden für Sie aufgelistet, was ab 2023 an Änderungen auf Sie zukommt. Tipp: Wenn Sie ein bestimmtes Thema suchen, drücken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig "Strg+F" - im sich öffnenden Feld können Sie dann nach dem Thema suchen, dass Sie am meisten interessiert.

Inflation, Bürger- und Kindergeld - Das bringt 2023

Bürgergeld:

Hartz IV wird abgelöst: Am 1. Januar 2023 wird das Bürgergeld eingeführt. Das System umfasst etwa höhere Regelsätze. So sollten Alleinstehende beispielsweise nicht mehr 449 Euro, sondern 502 Euro erhalten.

Wer das Bürgergeld bezieht, sich aber nicht auf Jobs bewirbt, dem können die Bezüge von Beginn an gekürzt werden. Die erste Kürzung soll sich auf 10 Prozent, die zweite auf 20 Prozent und die dritte auf 30 Prozent belaufen. Bereits gespartes Vermögen bis 40.000 Euro dürfe unberührt bleiben.

Inflationsausgleich und Prämie:

Um die hohe Inflation auszugleichen, sollen Bürger weniger Steuern zahlen müssen, teilt die Bundesregierung mit. Entsprechend soll ab 1. Januar 2023 der Grundfreibetrag steigen und der Spitzensteuersatz erst bei einem höheren Einkommen greifen. Rückwirkend zum 26. Oktober können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Prämie zahlen, um die finanziellen Belastungen angesichts der Inflation zumindest etwas abzufedern. Das steuer- und sozialabgabenfreie Extra zum Gehalt darf bis zu 3.000 Euro betragen.

Kindergeld:

Das Kindergeld wird zum 1. Januar 2023 erhöht. Für die ersten beiden Kinder wird der Betrag um jeweils 31 Euro, für das dritte Kind um 25 Euro erhöht – damit kommt der Gesamtbetrag auf 250 Euro für jedes Kind.

Wohngeld:

Ab Januar 2023 soll es mehr Wohngeld für mehr Menschen geben: Bisher erhielten 600.000 Haushalte Wohngeld, nun sollen knapp 1,4 Millionen weitere Haushalte dieses Geld beziehen. Der Betrag wird ebenfalls aufgestockt – monatlich soll es 190 Euro mehr geben, sodass ein Betrag von 360 Euro gezahlt werden könne.

Erbschaftsteuer:

Die Bewertung von Immobilien steigt, wodurch beim Vererben/Schenken nach Abzug der Freibeträge ab 1. Januar 2023 höhere Erbschaftsteuern fällig werden sollen.

Energiepreisbremse - Was ist zu erwarten?

Wann soll es die Energiepreis-„Bremsen“ geben?

Die Preisbremsen sollen ab März 2023 gelten. Von da an sollen die Bremsen die Abschläge niedriger halten – was bedeuten würde, dass die regelmäßigen Zahlungen an den Gas- und Stromanbieter niedriger ausfallen.

Die Entlastungsbeiträge für Januar und Februar sollen dann rückwirkend angerechnet werden. Bisher sei geplant, dass diese Maßnahmen bis Ende April 2024 gelten. Der zugehörige Kabinettsbeschluss stehe noch aus, das Gesetz soll bis Mitte Dezember noch Bundestag und Bundesrat durchlaufen.

Gas- und Fernwärme

Für Haushalte, kleine und mittlere Firmen soll gelten: 80 Prozent des geschätzten Jahresverbrauchs, werden gedeckelt. Erdgas wird entsprechend nicht mehr als 12 Cent je Kilowattstunde kosten, Fernwärme nicht mehr als 9,5 Cent je Kilowattstunde. Die restlichen 20 Prozent sollen weiterhin so viel kosten, wie im jeweiligen Vertrag mit dem Energielieferanten festgeschrieben ist.

Strom

Die Strompreisbremse funktioniert ähnlich – 80 Prozent des bisherigen Stromverbrauchs sollten auf 40 Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden. Bei wem der Strom bereits mehr als 40 Cent kostet, soll die Bremse direkt auf die monatliche Stromrechnung wirken, sodass diese niedriger ausfällt.

Verdienstgrenze von Rentnern und Zuschuss für Bafög-Empfänger

Hinzuverdienstgrenze bei Rentnern

Die Hinzuverdienstgrenze bei der vorgezogenen Altersrenten soll zum 1. Januar 2023 abgeschafft werden. Zuletzt durften Frührentner bis zu 46.060 Euro im Jahr dazuverdienen.

Zuschuss für Bafög-Empfänger

Nach dem Zuschuss für Bafög-Empfänger, die nicht mehr zu Hause wohnen, in Höhe von 230 Euro soll es Anfang 2023 einen weiteren Zuschuss in Höhe von 345 Euro geben. Außerdem sollen alle Studenten und Fachschüler eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten. Bund und Länder befinden sich hier noch in der Ausgestaltung.

Krankschreibung - Ab 2023 mit „eAU“ - Zusatzbeitrag Krankenkassen

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU):

Arbeitgeber sind ab dem 1. Januar 2023 dazu verpflichtet, die AU-Daten ihrer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei den Krankenkassen abzurufen. Ab diesem Zeitpunkt sind Arbeitnehmerinnen und -nehmer nicht mehr dazu verpflichtet, die AU-Bescheinigung beim Arbeitgeber vorzulegen. Ihre Arbeitsunfähigkeit müssen sie dennoch weiterhin melden und ärztlich feststellen lassen.

Zusatzbeitrag für gesetzliche Krankenkassen:

Das Bundesgesundheitsministerium hat den Richtwert für den Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen für 2023 auf 1,6 Prozent festgesetzt. Die tatsächliche Höhe des Zusatzbeitrags wird jede Krankenkasse individuell festlegen.

Mobilität, Deutschlandticket und Führerscheinumtausch

Bahn/ ÖPNV:

Ab dem kommenden Jahr soll es ein deutschlandweit gültiges Monatsticket für 49 Euro geben. Der genaue Start des sogenannten "Deutschlandtickets" steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Zum Fahrplanwechsel 2022/23 eröffnet die Deutsche Bahn ihre neue Schnellfahrstrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Dadurch gebe es mehr Verbindungen und schneller seien sie auch, teilt die Deutsche Bahn mit. Durch den sogenannten XXL-ICE 4 sei es möglich, 60 Prozent mehr Sitzplätze anzubieten. Dies betreffe unter anderem die Verbindung von München über Ulm nach Stuttgart und zum Frankfurter Flughafen.

Neue Züge ins Ausland: Für die Strecke zwischen Stuttgart und Zürich soll es mehr Verbindungen geben – zunächst eine neue, im Oktober 2023 sollen es dann statt acht 13 Verbindungen sein. Darüber hinaus solle der Münchner Nachtzug Richtung Venedig bereits in Stuttgart starten und unter anderem in Ulm einen neuen Halt bekommen, teilt die Bahn mit.

Auto/ Individualverkehr:

Den Führerschein umtauschen sollten bis zum 19. Januar 2023 alle, die zwischen 1959 und 1964 geboren wurden. Ab dann sind die darauffolgenden Jahrgänge dran: Diejenigen, die zwischen 1965 und 1970 auf die Welt kamen, haben ihre Umtauschfrist bis zum 19. Januar 2024. Wer nicht rechtzeitig umtauscht, dem droht mindestens ein Bußgeld.

Die Förderung von E-Autos wird ab 1. Januar 2023 auf Batterieautos beschränkt. Folglich fällt die Förderung für sogenannte Plug-In-Hybride weg, also Autos, die einen Verbrenner- und einen Elektromotor haben. Der Kauf von reinen Elektroautos wird je nach Kaufpreis mit 3000 bis 4500 Euro bezuschusst.

Gravierende Änderung für Restaurants und Cafés

Mehrweg-Pflicht:

Restaurants und Cafés müssen ab Januar 2023 zusätzlich immer Mehrwegbehälter für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Eine Ausnahme gilt aber für kleine Betriebe, in denen höchstens fünf Mitarbeiter tätig sind, mit einer Ladenfläche nicht über 80 Quadratmetern. Sie müssen es Kunden aber möglich machen, eigene Behälter zu befüllen.