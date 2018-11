Neue Pläne: So will das Land funktionalen Analphabeten helfen

Mit 1,2 Millionen Euro soll das Land Baden-Württemberg 2019 und 2020 dafür sorgen, dass mehr Erwachsene besser Lesen und Schreiben lernen. Das sieht eine Kabinettsvorlage zur Alphabetisierung vor, die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit zahlreichen Regierungskollegen abgestimmt hat und am Dienstag in den Ministerrat einbringen will – das Papier liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Das Geld soll die 1,2 Millionen Euro verstetigen, die bislang aus dem dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für den Zweck geflossen sind. Laut Studien gibt es im Südwesten eine Million funktionale Analphabeten – also Menschen, denen es bereits Probleme bereitet, sehr kurze Texte zu lesen.

Vor einem Jahr hat das Land einen Landesbeirat für Alphabetisierung und Grundbildung aus diversen Ministerien und zwei Dutzend Organisationen gegründet – auch die Pädagogische Hochschule Weingarten gehört dazu. Dieser soll nun beauftragt werden, eine landesweite Strategie zur Alphabetisierung auszuarbeiten. Parallel sind in Konstanz und Heidelberg Grundbildungszentren entstanden, die regional alle Angebote zur Alphabetisierung bündeln sollen. Mit dem von Eisenmann im Nachtragshaushalt geforderten Geld sollen 2019 zwei weitere hinzukommen, 2020 noch mal vier. Das Ziel sind pro Regierungsbezirk zwei Zentren, die jährlich mit je 50 000 Euro Landesgeld gefördert werden.

Das Geld soll auch dazu dienen, Alphabetisierungskurse fortzuführen, die bislang vom ESF finanziert wurden. Eisenmann will zudem Pilotkurse starten, in denen Deutsche, schon länger hier lebende Migraten und Flüchtlinge gemeinsam unterrichtet werden.