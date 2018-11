Neue Pläne für Interimsoper in Stuttgart im Beratungsgremium

Was eine gute Seele ist? Was für eine Frage. Das weiß doch jedes Kind, jedenfalls in Oberschwaben und im Allgäu. Eine gute Seele ist innen weich und duftig, außen knusprig und mit Salz und Kümmel bestreut. Eine gute Seele kann morgens Leben retten, wie weiland zu Schulzeiten in der großen Pause, wenn der Hunger groß und der Unterricht endlos war. Und sie kann abends innerlich herrlich wärmen als „heiße Seele“, mit Rauchfleisch, Käse und Gürkchen kurz im Ofen aufgebacken – unverzichtbare Spezialität so mancher Kneipe.